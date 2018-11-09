Kayyum belediyenin hazırladığı proje ile 70 aile 5 ayda 3 milyon 200 TL gelir elde etti

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil ilçe Belediyesi 300 bin TL kaynak aktardığı "Benimde Bir Bahçem Olsun" projesinde ihtiyaç sahibi ailelerin hem meslek sahibi olmasını sağladı hem de 5 ay gibi kısa bir sürede 3 milyon liralık bir gelir elde etmelerini sağladı.

İçişleri Bakanlığında görevlendirme yapılan Bismil ilçe Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleştirdiği proje ile 70 aile hem meslek sahibi oldu hem de 5 ay gibi kısa bir sürede yüksek gelir elde etti. Geçen yıl başlatılan, bu yıl da genişletilerek devam eden ve 300 bin TL'ye mal olan “Benim de bir sebze bahçem olsun” projesi kapsamında 7'si şehit ailesi olmak üzere 70 aileye tahsis edilen arazilerde belediyenin uzman ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yapılan çalışmalarda aileler hem tarla sürmeyi öğrendi hem de hasat sonunda satılan ürünlerden 3 milyon 200 bin TL kazanarak gelir elde etti. Giderlerin tamamı belediyeye gelirin tamamı da ailelere ait proje hakkında bilgi veren Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Remzi Çekiç, “Kaymakam ve Belediye Başkanımızın talimatıyla bölgedeki atıl iş gücünü değerlendirme açısından sosyal destek projesi hazırlama çalışmasına başladık. Bu çalışmalarda “Benim de bir sebze bahçem olsun” projesi ile ilgili 5 parselde çalışma yürüttük. İlçemizde 7'si şehit ailesi olmak üzere 70 ailemizi bir araya getirdik. Öncelikle bu aileler için 1 milyon adet tohumdan fide hazırlık çalışmaları başlattık. Ailelere fide ekiminden hasadına kadar yapılacak tüm tarımsal faaliyetleri uygulamalı bir şekilde anlatarak tarlaları ve fideleri kendilerine teslim ettik. Uygulamaların başında birer belediye personelimiz her bir ailenin başında bulunmak kaydıyla bu çalışmaların yürütülmesini sağladık. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda ailelere gübre, ilaç ve üst gübre desteğini sağlayarak hasat aşamasına getirdik” dedi.

Diyarbakır'ın en ağır karpuzu projeden çıktı

5 aylık çalışma süresi içinde çapasını iyi yapan, tarımsal faaliyetini başarılı bir şekilde yürüten ailelerin ortalama 30 ve 40 bin TL arasında para kazandığını ve karpuz ekimi için tahsis edilen arazide de Diyarbakır'ın en büyük karpuzunun hasadının yapıldığına dikkat çekerek, “Olduğu gibi bütün gider belediyeden karşılandı. Belediye olarak 300 bin TL civarında bir giderimiz oldu. Yoksul ailelerin hasatları sonucunda sattıkları ürün sonucunda elde edilen rakam 3 milyon 200 bin TL. Bu projeler kapsamında bir aileye 30 dönüm sebze bahçesi için de karpuz ekimini sağladık. Diyarbakır yerli karpuzunu Diyarbakır sürme tohum çeşidi olarak ekmesini sağladık. Bu ekim sonucunda da Diyarbakır karpuz yarışmasında 50 kilo 950 gramla birinci oldu. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Bu yoksul ailelerimiz 2019 yılında da yine bu projenin yürütülmesi açısından belediye başkanımıza talepte bulundu. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda kiralamadan, hazine arazilerinde bir çalışma yürüterek bu projenin devamını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaymakama gitti hayatı değişti

Projeden faydalanan Salih Sar, projeden önce çocuklarının okul servis parası için kaymakamlığı gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“7 kızım 1 oğlum var. Okuyorlar. Çocuklarımın servis parası için kaymakamın yanına gittim. Bana ne iş yaptığımı sordu. Çiftçilik yaptığımı söyledim. Bana, belediyenin böyle bir projesi olduğunu ve katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de katılırım dedim. Tarla verdiler. Belediyenin bana verdiği tarla 6 dönümdü. Patlıcan ektim. Hasat sonunda yeme içme masraflarımı çıkarınca net 38 bin TL para kazandım.”