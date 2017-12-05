Kayyum ile Lice hizmet görmeye başladı

Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak’ın talimatları ile gençlere yönelik yapılan çalışmalarla da gençlerin terör örgütlerinin tuzağına düşmesi engelleniyor.

Göreve başladığı günden itibaren ilçenin sorunlarını tespit eden ve bu doğrultuda yoğun bir çalışma başlatan Sinan Başak, ulaşım, alt yapı, üst yapı, sosyal etkinlikler, çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin yanı sıra mahalle sakinlerinin vakit geçireceği ve çocukların da oyun oynayacağı parklar yapmaya başladı. Göreve başladığı günden itibaren ilçenin bütün sorunlarını masaya yatıran Kaymakam Sinan Başak, aciliyet durumuna göre sorunlara neşter vuruyor.

Hizmetlerle terör örgütüne katılım engelleniyor

Ekibi ile birlikte masaya yatırdığı ilçe sorunlarını teker teker çözüme kavuşturan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak, yaptığı hizmetlerle, terör örgütlerinin gençleri kandırarak dağa çıkarmasının önünü kesmeye çalışıyor. Gençlerin boş zamanlarını yararlı işler yaparak geçirmesi için tüm imkanları seferber eden İlçe Kaymakamı Sinan Başak, her türlü kültürel ve sportif etkinliklere gençleri katarak, terör örgütlerinin kötü emellerine alet olmamasını sağlıyor. İlçede gençlere yönelik sinema, kitap okuma salonları, spor salonları yaptıran Kaymakam Sinan Başak, belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan yürütüyor.

Her mahalleye 1 park

Yıllardır hizmetten mahrum kalan Lice ilçesine her türlü belediyecilik hizmeti sunan Başkan Sinan Başak, ilçede bulunan bütün mahallelere de birer park yaptırarak vatandaşların vakit geçireceği ve çocukların da oyun oynayacağı alanlar oluşturuyor. İlçe genelinde 6 ayrı mahallede yapım çalışmaları süren parkları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak, ilgililerden bilgi aldı. Parklarda yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Başak, sabırsızlıkla parkların açılmasını bekleyen çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye ederek bir süre sohbet etti.