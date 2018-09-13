Kayyuma hüzünlü veda

Diyarbakır'ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yaparken Erzurum'un Tortum İlçe Kaymakamlığına atanan Şaban Arda Yazıcı, kendisi için düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, “Artık Hani'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, kaynaklarını doğru düzgün kullanmayan, kaynaklarını illegal işlerde kullanan zihniyetin karşısında dik durduk. Kısa sürede kaos ortamı yerle bir edildi” dedi.

Gümüşhane'nin Köse İlçe Kaymakamı iken yaklaşık iki yıl önce Hani İlçe Kaymakamlığına atanan ve burada Belediye Başkan Vekili olarak da görev yapan, geçtiğimiz gün yayımlanan kararname ile Erzurum'un Tortum İlçe Kaymakamlığına atanana Şaban Arda Yazıcı için ilçe halkı ve kamu kurum müdürleri, veda yemeği düzenledi. Belediye bahçesinde düzenlenen veda törenine kamu kurum müdürleri, belediye ve kaymakamlık çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Yazıcı, terör örgütlerinin hegemonyasından, baskısı altında zalimane, vatandaşın hakkını hukukunu hiçe sayan, ayrımcılık yapan zihniyetten vatandaşın hakkını hukukunu koruyan zihniyete geçildiğini söyledi. Hani'de cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan hizmetlere imza attıklarını belirten Yazıcı, bundan sonra Hani'de de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

2 yılda 103 milyon liralık proje hayata geçti

Bir çatı altında hoşgörüyü kaybetmeden yaşayabileceklerini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Bizi biz yapan, burada Zaza'sıyla, bana Laz diyorlar, Laz'ı ile Türkü ile Çerkez'i ile birbirimize hoşgörümüzü kaybetmeden bu çatı altında güzel anılarımızı pekiştirmek, devam ettirebilmektir. Adaletsiz uygulamaların karşısında olduk. Vatandaşı yok sayan, ona düşmanlık besleyen, kaynaklarını doğru düzgün kullanmayan kaynaklarını illegal işlerde kullanan zihniyetin karşısında dik durduk. İki yıl önce bu süreç başladı bundan sonra da bitecek değil. Bu hizmetler size bir lütuf değil hizmetler, bilakis biz sorumlu idarecilerince kamu görevlilerince yapılması gerekli şeylerdir. İlçeden tayinim çıktı ama gönülden çıkmadınız. Bizi biz yapan farklılıklarımız. Yerine getiriler haricinde 2 yıllık sürede 200 milyon liralık proje var, bunun 103 milyonu hayata geçti. Önümüzdeki 1, 3 ve 5 yıllık süreç içerisinde burada hizmet durmayacak.”

“Sorumlu olacağımız kişi dağdaki şebeke değil, halktır”

Terör örgütünün bir nevi paravanı olan idarelerce yatırımların büyük bir sekteye uğradığının altını çizen Yazıcı, “Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Bakanlarımızın azim ve kararlılığında tüm kamu kurumlarımızın eşgüdümü çerçevesinde kısa süreli bu kaos ortamı yerle bir edildi. Sorumlu olacağımız kişi dağdaki şebekeler değil, önceki yönetimler, halktır halk. Burada kaymakamınızdım, belediye başkanınızdım bundan sonraki süreçte büyükler ağabeyimizdir, küçükler kardeşimizdir” diye konuştu.

İlçe vatandaşlarından Halit Kılıç, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yazıcı'nın tayin olmasına üzüldüklerini belirterek Yazıcı'nın ilçeye önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Kılıç, önceki dönemlerde hiçbir hizmet görmediklerini, kayyumla ilçelerinin güzelleştiğini dile getirdi.

Yazıcı, daha sonra kamu kurum müdürlerinin kendisine sunduğu plaketleri kabul etti. Yazıcı, programın ardından yemeğe katılan tüm vatandaşlarla birer birer selamlaştı.