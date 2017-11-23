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23 Kasım 2017 12:18

Kayyumdan ilçedeki 33 okula spor malzemesi desteği

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Hani Belediye Başkanlığına görevlendirilen İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde ve mezralarda bulunan toplamda 33 ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencileri sevindirecek yeni bir projeye daha imza atıyor.

Kayyumdan ilçedeki 33 okula spor malzemesi desteği

23 Kasım 2017 12:18

Başkan Yazıcı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde belirlenen toplam 33 okula futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi ve badminton sporu malzemeleri ve ekipmanları ile satranç malzemesi desteğinde bulundu.


Spor yapmak isteyen ancak buna imkan bulamayan çocuklara malzeme desteği vererek onları spora teşvik etmeyi amaçlayan Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, projenin devamında malzeme desteği verilen okullardaki öğrencileri eğitim öğretim yılı boyunca planlanan çeşitli spor organizasyonları ile bir araya getirmeyi amaçlıyor.



“Hani’de sporu bir yaşam tarzı haline getirip yaygınlaştıracağız"


Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, "Spora başlama yaşını en alt seviyelere çekmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimize sporu aşılamak, sosyal imkanlar sağlamak ve aralarından yetenekli olanları lisanslı sporcu olarak spora kazandırmak ve teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.


Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, amaçlarının okullarda okuyan çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek ve spor aktivitelerini yaygınlaştırmak olduğunu, ilçede sporun geliştirilmesi yönünde çalışmaların kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinasyonuyla sürdüğünü kaydetti. Başkan Yazıcı, “Bizler kamu görevi yürütürken hiçbir zaman emniyet, asayiş hizmetlerini sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerini spor hizmetlerinden farklı görmüyoruz. Hepsinin ayrı önemi olan kamu hizmetleri olduğuna inanıyoruz. Bize devletimizce tevdi edilen konularda yapmamız gereken işleri en iyisiyle somut adımlar haline getirerek yapmaya çalışıyoruz. Spor hizmetlerini de hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler olarak çocuklarımız ve geçlerimiz arasında başarı ivmesi yakalayacak şekilde ulaşmamız gereken bir hedef olarak görüyoruz. Spor yapmaya hevesli gençlerimiz bizler için önemli bir potansiyel. Geçtiğimiz aylarda yine ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki okullarımıza belediyemiz tarafından spor malzemelerinin teslimini yapmıştık. Bugün yine Hani Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki diğer okullarımıza spor malzemesi teslimini yaparak ilçemizde sporu geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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