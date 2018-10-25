Kayyumdan kadınlara özel merkez

Diyarbakır'da sadece kadınların kullanabileceği hanımlar lokali ve spor merkezi açıldı.

Diyarbakır'da kadınlar Büyükşehir Belediyesine başvurarak, sadece kadınların gidebileceği bir sosyal alanın oluşturulması için talepte bulundu. Durumu değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Koşuyolu Parkı'nda hanımlar lokali ve spor merkezinin yapımı için talimat verdi. Yapılan çalışmaların ardından tamamlanan kompleks bugün açıldı. İçerisinde, kütüphane, spor merkezi, bilgisayar odası, derslik, kuaför gibi birçok alan bulunan merkezin açılışına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, eğitmen ve kursiyer kadınlar katıldı.

Yapılan açılışın ardından merkezi gezen Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Güzeloğlu, “Yapılan bu çalışmadan ötürü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve eşine teşekkürlerimi iletiyorum. Buranın memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Sadece kadınlara hizmet verilecek”

Merkez ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker ise, böylesi bir yapıyı Diyarbakırlı kadınlara kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Eker, “Kadınlarımızın talepleri doğrultusunda açtığımız bir mekan burası. Cumhurbaşkanımızın millet kıraathanesinden esinlenerek, hanımlarımızın da aynen beylerimizin sahip olduğu imkanlardan faydalanması için böyle bir mekanı hizmete açtık. Dinlenebilecekleri, kitap okuyabilecekleri, spor yapabilecekleri, öz bakımlarını gerçekleştirip, çocuklarını da buraya bırakabilecekleri bir alan, bunun yanında ihmal ve istismar alanında eğitimleri de alabilecekleri, okuma yazma öğrenebilecekleri, talep ettikleri diğer bütün eğitime ulaşabilecekleri bir alan, burası sadece kadınlara mahsus” diye konuştu.

Merkeze gelen kadınlardan Şadiye Delikanlı, merkezdeki plates kursuna geleceğini söyledi. Delikanlı, şöyle konuştu:

“Yeni başladık. Bize bu imkanı sağladıkları için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumali Atilla'ya ve Handan hanıma teşekkür ederim. Diyarbakır'da bir ilk, inşallah son olmaz, bütün her yerde açılmasını istiyorum. Çok güzel, kitap okuyabiliyoruz, çocukları bırakabiliyoruz, emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından kadınlar açılan kurslara kayıt yaptırarak merkezi gezdi.