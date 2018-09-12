Kaza yapan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Kaza, Silvan yolunun 30'uncu kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silvan'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 47-PF-506 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yolun sağında bulunan tarlaya giren araç yaklaşık 150 metre boyunca taklalar atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen ve tatbikattan döndükleri öğrenilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gerçekleştirdi. UMKE, yaralı Z.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonran ambulans gelene kadar başında bekledi.

“Duyarlı vatandaşlar özel eşyaları topladı”

Bu sırada sürücünün, etrafa dağılan ve araçta bulunan özel eşyaları bazı duyarlı vatandaşlar tarafından toplanarak çantasına bırakıldı. Kısa sürede 112 Acil Servis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sürücü Z.Y. vatandaşların da yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Sürücünün özel eşyalarının bulunduğu çanta da vatandaşlar tarafından ambulansa konularak emniyete alındı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Z.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken vatandaşlar aynı yol üzerinde kazaların sürekli yaşandığını belirterek, hız yapmanın önüne geçilmesi için yetkililerin bölgeye trafik denetleme sistemi ve güvenlik kamerası yerleştirmesini istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.