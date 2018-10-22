Kazayı görmelerine rağmen üst geçidi kullanmadılar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenci yaralandı. Bazı öğrenciler, gözlerinin önünde yaşanan kazaya rağmen yine üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışarak hayatlarını tehlikeye attı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı Süleyman Demirel Eğitim Kampüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı üst geçidi kullanmak yerine bariyerlerin bitiminden sonra yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye sürücüsünün isminin öğrenilemediği 34 YC 5824 plakalı araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya rağmen yine üst geçidi kullanmadılar

Okul çıkışı meydana gelen kazada bazı öğrencilerin yine üst geçidi kullanmadığı ve üst geçidin altındaki bariyerlerin bitimine kadar yürüyüp karşıya geçtikleri görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.