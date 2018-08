Kedisi kayboldu, bir haftadır ağlamaktan gözleri şişti, 5 kilo verdi

Bir haftadır ağlamaktan gözleri şişen ve 5 kilo veren Başalı, kedisini bulup getireni çeyrek altınla ödüllendirecek.

Diyarbakır’da yaşayan 28 yaşında ve evli Gülfem Başalı, bir yıl önce veteriner hekim olan arkadaşının yanından sokakta yaşayan bir kedi sahiplendi. Paşa ismini verdiği kedisinin her şeyi ile ilgilenen Başalı’nın Paşa’sı artık çocuğu gibi oldu. Gittiği her yere beraber götürdüğü kedisini bir an olsun yanından ayırmayan Başalı’ının dünyası bir hafta önce yıkıldı. Kedisi bir anlık dalgınlıkla yanından kaybolan Başalı, bir haftadır arayıp sormadık yer bırakmadı. Yemeden içmeden kesilen Başalı bu zaman içinde 5 kilo verdi, ağlamaktan gözleri şişti. Çocuğu gibi sevdiği kedisi için hazırladığı kayıp afişlerini kentin birçok noktasına yerleştiren Başalı, Paşa’sını bulup getireni çeyrek altınla ödüllendirecek.

"Paşa benim kedim değil oğlumdu"

Paşa’yı bir veterinerden sahiplendiğini söyleyen Başalı, "Sokakta bulduğu hayvanları ücretsiz olarak sahiplendiriyordu. Ben de oradan sahiplendim. Yaklaşık bir senedir bendeydi, kedim değil oğlumdu, hep evladım diye severdim zaten. 6 gündür kayıp. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı. Sokak sokak, sürekli, gece gündüz arıyoruz, çünkü bendeki anlamı çok büyük. İnsan çocuğunu kaybedince nasıl üzülürse şu an ben de aynı şekildeyim. Sırf bunun için her yere ilan astım, herkesle konuşmaya çalıştım belki biri bulmuştur, sahiplenmiştir, haberi olunca geri getirir diye. Allah razı olsun duyarlı insanlarımız var, çok fazla dönüş oldu ama henüz çocuğumu bulamadım. Bulan insana çeyrek altın ödülü koydum, benim için maddi anlamı hiç önemli değil. Yeter ki getirsinler altının hiçbir önemi yok, daha fazlasını da veririm. Sadece çocuğumu geri istiyorum. İnsan, üzülüyor evin içi boş, bunun bir tarifi yok bir haftadır sürekli ağlıyorum, uykum kalmadı, bir şey yiyemiyorum, bir haftada 5 kilogram verdim. Artık bir an önce gelsin istiyorum, rüyalarıma giriyor artık, Allah rızası için bulan bilen varsa bize haber versin" dedi.

Başalı, konuşmasının ardından eşi ile birlikte tekrar sokağa çıkarak kedisini aramaya koyuldu. Başalı, hazırladığı afişleri de kafelere astı.