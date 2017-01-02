Kelebek hastası gencin tek isteği kalem tutabilmek

Diyarbakır’da epidermis bullosa hastalığı nedeniyle elleri ve ayakları kapanan 21 yaşındaki genç, ellerinin açılmasını isteyerek, en büyük hayalinin kalem tutabilmek olduğunu kaydetti.

Çermik ilçesi Güney köyünde ikamet eden Reyhan ve Mehmet Kaçmaz çiftinin çocukları Mehmet Kaçmaz (21), yakalandığı ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermis bullosa nedeniyle zor günler geçiriyor. Elleri kapanan ve ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelen Kaçmaz’ın ihtiyaçlarını anne ve babası gideriyor. Kaçmaz, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ellerinin açılmasını isteyerek, en büyük hayalinin kalem tutmam olduğunu kaydetti.



“Bir kaşık bile tutamıyorum”

3 yıl içerisinde ellerinin kapanmaya başlamasıyla zor günlerin başladığını belirten Kaçmaz, “3 yıl öncesine kadar bir çay bardağı tutabiliyorken, şimdi kaşık bile tutamıyorum. Sağ elim işlevsiz hale geldi. Sol elimde kapanmak üzere. Vücut direncim de giderek düştü. 100 metre yürüyünce nefesim daralıyor. Banyomu annem yaptırıyor. Tuvalette de artık çok zorlanıyorum. Son dönemde artık dışarı da çıkamıyorum. Hastalığım zaten iyice ağırlaştı. Hiç değilse ellerim için bir şey yapılsa. Bunun yüzünden çok istememe rağmen okula da gidemedim. Açık öğretim okuyayım dedim. Kalem tutamadığım için onu da yapamadım. Hep bir şeylere engel oldu. Okuma biliyorum ama ellerim kapalı olduğu için yazamıyorum. Okumayı da kendi kendime öğrendim. Televizyondan öğrendim. Bazen de kardeşlerim yardımcı oluyordu. Benden bir önceki kardeşim de kelebek hastasıymış o da 50 günlükken vefat etmiş. Amcamın çocuklarında da vardı. Onlar da vefat etti. İsteğim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek şekilde tedavi olabilmek ve eğitim görebilmek. Kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Mümkünse evde eğitim için talebim var. Hep evdeyim ve tek başıma çok sıkılıyorum. Arkadaşlarım hepsi gitti. Köyde kimse de kalmadı” dedi.

Baba Enüş Kaçmaz ise oğlu doğduğundan itibaren sürekli doktora götürdüklerini ve bir çaresini bulamadıklarını dile getirerek, “Sadece tedavi edilmesini istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz” diye konuştu.