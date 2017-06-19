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19 Haziran 2017 16:32

Kelebeklerin Rüyası, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da kurulan Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hasta çocukların hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

Kelebeklerin Rüyası, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor

19 Haziran 2017 16:32


Geçtiğimiz mart ayında faaliyetlerine başlayan Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurulduğu ilk günden bu yana kelebek hastası çocuklar başta olmak üzere, maddi durumu yetersiz ve hasta çocukların yanında yer aldı. Kelebek hastası çocukların her türlü bakım ve tedavisini üstlenen dernek, bedensel engelli çocuklar için de tekerlekli sandalye temin ederek eve mahkum olmalarının önüne geçti.


Yaptıkları faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, kuruldukları ilk günden bu yana hasta çocukların yanında olduklarını söyledi. Çalışır, “Derneğimiz ilk kurulduğunda kelebek hastası 60 çocuk ve ailesi bize başvurdu. Bu çocukların bez, mama ve medikal ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Maddi durumu yetersiz ailelerimize de maddi destek sağlıyoruz. Kelebek hastası 15 çocuğun kapanan ellerini açtırdık. 10 hastaya tekerlekli sandalye, 6 hastaya tablet, 1 hastaya baza, 1 hastaya havalı yatak, 2 hastaya telefon, bir hastaya genç odası 25 aileye 100 liralık alışveriş kartı, 5 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. 70 kişiye de yaklaşan bayram dolayısıyla bayramlık desteğinde bulunduk. Hedefimiz daha çok çocuğa ulaşıp hayallerini bir nebze de olsun gerçeğe dönüştürmek, onların sesini duyurmaktır. Yetkililerin, hayırseverlerin bize destek olmalarını bekliyoruz” dedi.




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