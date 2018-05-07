Kemoterapi tedavisi gören çocuklar sıkılmadan tedavi oluyor

Yenişehir Belediyesinin, “Kanser değil biz güçlüyüz” projesi kapsamında kanser ve lösemili çocukların daha iyi ve hijyenik koşullarda tedavi görebilmeleri amacıyla DÜ Çocuk Hastanesi Günübirlik Kemoterapi ve Transfüzyon Ünitesi tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilendi. Yenilenen ünitenin açılışına Rektör Prof. Dr. Talip gül, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, doktorlar ve hasta yakınları katıldı.

“Diyarbakır terörle değil insani projelerle anılacak”

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, kendileri için önemli olan düsturun “Milleti yaşat ki devlet yaşasın” düsturu olduğunu ve Diyarbakır’ın terörle değil insani projelerle anılacağını belirterek, “Bugüne kadar belediyeler kaynaklarını dağa, terörün finansmanına, çocuklarımızın geleceğinin ellerinden alınmasında kullanıyorlardı ama bizim için çocuklarımız değerli. Çocuklarımızı çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. Onların yüzündeki bir gülücük bile bizim için milyonlardan, trilyonlardan daha değerli. Bundan dolayı masraf yapmaktan bundan sonra da kaçınmayacağız. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı ve bizim için en önemli şey hakkın ve halkın teveccühü, Allah’ın rızası, insanların hizmetlerden memnun kalması. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da bütçemizin tamamını çocuklarımıza, kadınlarımıza, dezavantajlı gruplarımıza fakir fukaramızla beraber paylaşmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Buranın 100 bin ile 200 bin lira arası bir maliyeti oldu bize ama daha ekleyeceğimiz yerler de var. ‘Kanser değil biz güçlüyüz’ projemizin devamı. Diyarbakırlı hanımlarımız, annelerimiz Kudüs’ü fetheden Selahattin Eyyubi’ye gül sularını verip oranın o gül sularıyla temizlenmesini isteyen o gül şehrinin anneleri bugün saçlarını kanserli hastalar için feda ediyorlar. Bir kampanya yaptık herkes saçlarını kestiriyor. Onları peruk yaptırıp kanserli hastalarımıza ulaştırıyoruz. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Diyarbakır terörle, kötü şeylerle anılmamalı. Çünkü Diyarbakır ve Diyarbakırlılar çok değerli insanlar. Çok hassas insanlar. Gerçekten özü çok parlak bir yer. Burayı artık terörle değil bu tür insani projelerle sosyal projelerle anacağız, andıracağız inşallah” dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise hergün 10 çocuğun bu ünitede kemoterapi tedavisi gördüğünü ifade ederek, “Onkoloji bölümüne gelen çocuk sayısı da günde 150 tane. Toplam 200 tane kemoterapi hastası bu ünitede tedavi görüyor. Daha önce günübirlik tedavi ünitemiz vardı bizim ama bakım gerekiyordu. Yenişehir Belediyesi ile görüştük. Belediyemiz bu bakımı tamamen üstlendi. Şuanda gördüğünüz gibi pırıl pırıl, tüm donanımlara haiz ve çok konforlu bir bakım ünitesi kurulmuş durumda. Koltuklar yeni, her çocuğun yanında bir tablet var. Bu tabletlerle tedavi sürecinde sıkılmadan eğlenebiliyorlar. Yenişehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklar rahat koltuklarında tabletleriyle oynarken bir taraftan da tedavi görüyorlar. Tedavi süresi 2 saate yakın sürüyor. Bu süreçte tedavinin farkına varmadan tedavilerini bitirmiş oluyorlar. Çocukların motive olmasına büyük bir katkı ve konforlu bir tedavi şekli” diye konuştu.

“Eskiden sıkılıyorduk”

Talasemi hastası İrem Özer (12), 2 aylıkken tedavi görmeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Buraya gelip kan alıyorum. Eskiden sıkılıyorduk. Şimdi güzel oldu. Eğleniyoruz. Kitap okuyoruz, oyun oynuyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Açılış sonrası Rektör Gül ve Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.