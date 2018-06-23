Kent Konservatuarı Çocuk Korosu’ndan yıl sonu etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla Kent Konservatuarı’nda yetişkin ile çocuklara yönelik başlattığı eğitimlerin birinci yılı tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, Kent Konservatuarı’nda eğitim gören 70 çocuk öğrenciye sahne deneyimi kazandırmak ve öğrendiklerini sergilemek amacıyla konser düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz konsere öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Yıl boyunca öğrendiklerini sergilemek için sahneye çıkan öğrencilerin performansları izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Halk oyunları gösterisi ile başlayan konserin ardından öğrenciler bireysel performanslarını sergiledi. Bireysel performansların ardından öğrencilerin oluşturduğu koro Türkçe ve Kürtçe söyledikleri şarkılara izleyiciler alkışlarla eşlik etti. Konserin sonunda öğrencilerin oluşturduğu koroya aileleri de dahil edilerek beraber şarkılar söyledi. Kent Konservatuarı öğrencilerinin sergilediği konser ve halk oyunları katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı yetişkin ve çocuklara yönelik faaliyetlerinin ikinci yılına Eylül ayında başlayacak.