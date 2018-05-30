Kesilecek denilen ayak 2 saatte kurtarıldı

Diyarbakır’da yaklaşık bir yıldır sol bacağında yürüme güçlüğü ve buna bağlı ağrı çeken 53 yaşındaki Mehmet Diyadin Ateş’in ağrıları 15 gün önce şiddetlendi. Sol ayağında soğukluk ve morarma meydana gelen Ateş’in bacağında damar tıkanıklığı olduğu belirlendi. İlaç tedavileri ve yapılan müdahalelerden yanıt alamayan Ateş, ayağını kaybedecek duruma geldi. Son çare olarak başvurduğu Memorial Dicle Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Toprak tarafından yapılan balon anjiyoplasti işlemiyle ayak ve bacak damarları açılan Ateş, sağlığına kavuşarak tekrar yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşadı.

“Hastalığı sigaraya bağlıydı”

Mehmet Diyadin Ateş’in bir damar hastalığı olan “burger” hastalığına yakalandığını söyleyen Uz. Dr. Kerem Toprak, “Burger hastalığı genellikle sigara kullananlarda görülür. Tedavi edilmediği takdirde hasta ayağını bile kaybedebilir. Hastamız da yaklaşık 35 yıldır sigara kullanıyordu ve yapılan tetkiklerinde uyluk kemiğinden itibaren ayak parmaklarına kadar tüm damarlarının tıkalı olduğunu gördük. Tıkalı olan bacak ve ayak kanla beslenemediği için hasta, kalp krizi benzeri bir akut iskemik atak geçiriyordu. Yaklaşık 2 saat süren balon anjiyoplasti işlemi ile tıkalı olan damarı açtık, ayak kesilme riski de ortadan kalktı” dedi.

“Girişimsel işlemler yaşam kurtarıyor”

Balon anjiyoplasti işleminin, ince kateter yardımı ile aynı kalp damarlarında olduğu gibi bacak damarlarına da uygulanarak hastanın yaşamının kurtarıldığını söyleyen Uz. Dr. Toprak, “Balon anjiyoplasti işlemi, kasıktan 1-3 milimetrelik bir delikten girilerek yüksek teknolojik cihazlarla, genellikle ateroskleroz sonucu daralmış veya tıkanmış olan atardamarları mekanik olarak genişletme ilkesine dayanan, güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemidir. İşlemle açılamayan damarlara ise stentleme yapılır. Her iki tedavi seçeneğinde de hasta 1-2 gün içinde taburcu olarak normal yaşantısına dönebilir. Ancak bunun için uygun hasta seçimi önemlidir. Girişimsel işlemlere uygun olmayan hastalara ise kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından ameliyat uygulanır” diye konuştu.

Yürüyerek taburcu oldu

Yapılan girişimsel işlem sonrası tıkalı olan damarları açılan ve ayağını kaybetme tehlikesi ile geldiği hastaneden yürüyerek taburcu olan Mehmet Diyadin Ateş, mutluluğunu şu şöyle dile getirdi:

“Ayağımın iyileşeceği konusunda hiç ümidim kalmamıştı ve tek çarenin kesileceği söylenmişti. Ancak işlemden sonra ayağımdaki morarma ve ağrılar ortadan kalktı, kendi kendime yürümeye başladım. Normal yaşantıma geri döndüğüm ve yeniden yürüyebildiğimi için çok mutluyum. Sağlığıma kavuşmamda katkısı olan herkese çok teşekkür ederim.”