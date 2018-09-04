“Kimse şehit isimleri ile tüccarlık yapamaz”

Sözen, şehitlerin isimlerini çıkar uğruna kullananların şehit aileleri ve gazileri derinden üzdüğünü söyleyerek para hırsı ile bürümüş bu kişileri kınadığını belirtti.

Başta 15 Temmuz gecesinin kahramanı şehit Astsubay Ömer Halis Demir olmak üzere şehitlerin isimlerinin reklam amaçlı, çıkarları uğruna kullanan bir takım art niyetli insanların olduğunu görmenin kendilerini, şehit yakınları ve gazileri derinden üzdüğünü dile getiren Sözen, bu simsarları, gözlerini para hırsı bürümüş bu kişileri kınadıklarını kaydetti. Sözen, "Hiç kimsenin şehitlerin isimlerini kendi çıkarları için kullanmaya hakkı yoktur. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek eylem ve söylemlerden herkesin hassasiyetle kaçınması gerekmektedir. Şehitlerin isimlerini kullanarak tüccarlık yapmaya çalışanlar tespit edilip bu kişiler hakkında yasal cezalar uygulanmalıdır. Bu kişilerin yaptıkları terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Toplumumuzun şehitlerimizin isimleri üzerinden rant devşirmeye çalışanlara, menfaat temin etmeye çalışanlara itibar etmemelerini ve bu tür kişilere tepki göstermelerini özellikle rica ediyoruz” dedi.

“Dursun Çiçek’e yazıklar olsun”

Katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlerde HDP ile ittifak kurabileceklerini ifade eden CHP eski milletvekili Dursun Çiçek’i bu talihsiz sözlerinden dolayı kınadığını söyleyen Ziya Sözen, “Emekli Kurmay Albay olan ve üstelik Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün kurduğu bir partide siyaset yapan birinin terör örgütü PKK ile ortaklığı tescillenmiş, bir çok yöneticisinin teröre yardım yataklıktan ceza alıp cezaevinde olduğu, PKK terör örgütünün arka bahçesi konumunda olan bir siyasi parti ile seçimlerde ittifak kurabileceklerini söylemesi Atatürk’ün aziz hatırasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak PKK ile çatışarak şehit olan aziz şehitlerimizin hatıralarına yapılmış bir saygısızlıktır. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kutsal bir camianın üniformasını giyen kurmay bir subayın bu sözleri telaffuz etmesi ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Acaba Dursun Çiçek kurmay albay olarak görev yaparken de bu terör destekçilerine sempati duyuyor muydu? Bu sözler gecesini gündüzünü terörle mücadele ile geçiren bütün subaylara yapılmış bir hakarettir ve saygısızlıktır. Bu sözleri sarf eden birinin geçmişte terörle mücadele etmiş olduğuna da inanmamakla beraber, bilinç altında teröre sevgi beslediğinin en önemli kanıtı olarak görüyoruz. Dursun Çiçek’in bundan sonra emekli kurmay albay ifadesini kullanarak bu kutsal camiaya zarar vermesini asla kabul etmiyoruz. Dursun Çiçek emekli kurmay albay ifadesini hiç bir suretle kullanmamalıdır. PKK ile arasına mesafe koymayan HDP’ye sevgi ve sempati besleyen bu zatların TSK’nın emeklilik haklarından yararlanmamalarını, ordu evlerine ayak basmamaları yönünde tedbirler alınmalıdır. Bunların ordu evlerine ayak basarak o temiz mekanları kirlettiklerini düşünüyorum. CHP’nin bu PKK sevicileri vekillere karşı tavır almadığını görmek Atatürk’ün kurmuş olduğu bir siyasi partiye yakışmamaktadır. CHP’nin sessiz kalması ve partiden ihraç etmemesi bu tür terör sevicilerini cesaretlendirmekte ve sayılarının artmasına sebep olmaktadır. CHP’nin derhal bu terör sevicilerini partiden uzaklaştırmasını bekliyoruz. Maden Dursun Çiçek HDP’yi bu kadar seviyorsa gitsin orada siyaset yapsın” diye konuştu.