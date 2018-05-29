Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Kış Spor Okulları sona erdi. 9 farklı branşta hizmet veren Kış Spor Okulları’ndan 7-18 yaş arası 443 çocuk faydalandı. Futbol, basketbol, voleybol, judo, kort tenisi, kick boks, güreş, halk oyunları ve tekvando branşların da uzman eğitmenler tarafından eğitim gören çocuklar spor branşlarını kurallarıyla birlikte öğrendiler. Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta içi ve hafta sonu gördüğü eğitimlerde aynı zamanda ücretsiz servis imkanı da sundu.

Futbola yoğun ilgi

9 farklı branşta spor eğitimlerinin verildiği Kış Spor Okulları’nda 200 çocuk futbol branşına başvurarak yoğun ilgi gösterdi. Alanında uzman 4 eğitmenin görev aldığı futbol branşında çocuklar farklı yaş gruplarına ayrılarak eğitim aldı.

Yaz Spor Okulları başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatilinde çocuklara boş vakitlerini değerlendirmeleri ve çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla düzenleyeceği Yaz Spor Okullarının kayıtları15 Mayıs’ta başladı. 20 Haziran’a kadar sürecek kayıtlar, Sümerpark Spor Şube Müdürlüğü, 500 Evler Spor Tesisleri, Ofis Bilgi Evi, Urfa Yolu Mahabad Bulvarı (75 Yol Kavşağı) Tenis Kortu ve Seyrantepe Toplu Konut Havuzu idarelerine yapılabilecek. Yaz Spor Okullarında çocuklara masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, atletizm, satranç, halk oyunları, tekvando, kick boks, jimnastik, bisiklet ve yüzme olmak üzere toplam 13 branşta eğitim verilecek. 7-16 yaş arası erkek ve kız çocuklarının faydalanacağı spor okulları, 25 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 15 Eylül’de sona erecek.