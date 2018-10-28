Kısırlık teşhisi konulan kadın ikiz bebek sahibi oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da yaşayan Ayten Ayık, “kısırlık” teşhisi konulunca 17 yıldır çocuk sahibi olmak için deneği birçok yolun ardından Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in tedavi sonrası ikiz çocuk sahibi oldu.

Diyarbakır'da ikamet eden ve 17 yıl boyunca çocuk özlemi çeken Ayten Ayık, çocuğu olmadığı için çocuklu ortamlara bile giremiyordu. İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde birçok tüp bebek merkezinde tedavi gören ve “sebebi bilinmeyen kısırlık” teşhisi konulan Ayık, bir sonuç alamayınca “kocakarı” diye tabir edilen alternatif tıpla uğraşanlarda da şansını denedi. Onların yaptığı ‘İlaçları' deneyen Ayık, yumurtalıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ayık'ın çocuk hasreti, arkadaşının tavsiyesi üzerine gittiği Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. HakanÇoksüer'in kliniğinde son buldu. Ayık, Çoksüer'in uyguladığı tedavi sonucunda biri kız biri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Kocakarılara bile gittim”

Çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tedavi gördüğünü ama bir sonuç alamadığı için “kocakarılara” bile gittiğini ifade 37 yaşındaki Ayten Ayık, “Çocuğu olan ortamlara giremiyordum. Çünkü herkes, ‘Niye çocuğun yok. Niye olmuyor?' diye soruyordu. Hiçbir şey yok dediğimde de inanmıyorlardı. Bu, sanki bir suç ve hataymış gibiydi. Daha önce birçok yerde tedavi gördüm. 5-6 sene boyunca sürekli Bursa'ya gittim. Özel hastanelere de gittim. Maalesef ‘kocakarılara' bile gittim. Sürekli farklı şeyler söylediler. Farklı tedaviler uyguladılar. Yumurtalıklarımı bile kaybetme aşamasına gelmiştim ama Hakan hocanın yanına geldiğim zaman bana anne olabilme şansımın çok yüksek olduğunu söyledi ve gerçekten de oldu. Bir beklerken iki oldu. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu ve anlatılmaz. Çok yoğun ve yorucu ama her şeye değiyor. Birinin adını Yuzarzif biri de Rugeş. Çocuk sahibi olmak isteyenler inançlarını hiçbir zaman yitirmesinler. Çünkü ben hiç yitirmedim” dedi.

“Hastanın tanısı sebebi bilinmeyen infertilite”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastaya, “sebebi bilinmeyen infertilite” tanısı konulduğunu belirterek, “Her şey normal, yumurtalar normal ama bir türlü gebelik gerçekleşmiyor. Hasta 17 yılın vermiş olduğu baskı sonucu ciddi anlamda umutlarını yitirmişti. Çocuk sahibi olamayacağını düşünüyordu. Hastada çok ciddi bir stres yükü olduğunu gördük. Akupunktur tedavisi ile stresini azalttık. Akupunktur, hastanın ciddi stres yükünü azaltıyor. Yumurtaların kalitesini arttırıyor. Rahim zarının tutunma gücünü arttırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek gebelik şansını arttırabiliyoruz. Biz hastada bu 4 etki mekanizmasından yararlandık. Akupunkturda hangi noktaları yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Hastamız tedaviler sonucu ikiz gebelikle başarımızı taçlandırmış oldu. Hasta çok mutlu ve gerçek anlamda aile saadeti geldiğini de gördük. Çocuk sahibi olamayanlar lütfen umutlarını yitirmesin ve doğru adreste umutlarını arasınlar. Doğru adreste doğru tedavi başarıyı arttırır” diye konuştu.