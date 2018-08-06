Kitap okuyup özetini çıkarana berberden ücretsiz tıraş

Kitap okuyup özetini çıkaranları ücretsiz tıraş eden berber amacının kitap okumayı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde berberlik yapan Yunus Çelik kitap okurluğunu yaymak adına kampanya başlattı. Kitap okuyup özetini anlatana ücretsiz kesim fırsatı veren Çelik, kitap tutkunu olduğunu ve kitap okurlarını yaygınlaştırmak adına böyle bir kampanya oluşturduğunu belirtti. Çelik, gelecek nesillerin sosyalleşmek adına attığı bu adımı ilk önce Diyarbakır’da ardından Türkiye ve Avrupa’ya yaymayı hedefliyor.

29 Nisan’da Ankara’da 46 berberin katılımıyla yapılan ’Türkiye’nin Sihirli Elleri’ yarışmasında 3’üncü olan Çelik, madalyaları için hazırladığı raflarda kitaplara da yer verdi. Kitap kampanyasında özet hazırlayan Muhammed Türkan, daha önce kitap okumadığını berber sayesinde kitap sevgisinin aşılandığını ve ilgisinin artığını kaydetti.

Kitap özeti hazırlayan bir diğer müşteri Ali Arjen Koç ise Yunus Çelik’in verdiği kitabın özetini anlatması sonucunda ücretsiz tıraş ettiğini belirtti. Koç, “Bana verdiği kitap sayesinde insanların ne kadar çok teknoloji hayatına bağlandığını artık sosyal hayat bittiğini ve kimsenin arkadaşlık kurmadığını gösterdi. Bu kitap sayesinde artık bilgisayar ve tablet ile çok fazla zaman kaybetmememi daha çok sosyal hayat ve arkadaş çevremin oluşmasını sağladı“ dedi.

Kitap okumayı sevdiğini söyleyen berber Yunus Çelik, “İnsanlara da kitap okumayı sevdirmek için böyle bir projeye karar verdim. Çok olumlu sonuçlarla karşılaştım, bu bir projeyi yaparken gençlerin ve çocukların kitaba olan sevgisini arttırmayı hedefliyordum. Diyarbakır toplumunun kitaba bu kadar meraklı olduğunu tahmin etmiyordum, bunu öğrenince mutlu oldum. İnsanlarımız kitaba aç bir toplummuş bunu fark ettim bir adım atmamız gerekiyormuş. Tabi kitabı biz kendimiz hediye ediyoruz okusunlar diye, o kitapları okuyup bize anlatıyorlar ve ücretsiz tıraşını oluyorlar. Tabi bunun yanında çevrelerindeki arkadaşlarına da söylüyorlar beraber gelip tıraşlarını oluyorlar. Amacım bu projeyi en başta Diyarbakır olmak üzere önce Türkiye’ye sonrada Avrupa’ya yaymak” diye konuştu.

Tıraş olan çocukların babası Faysal Koç bu kampanya sayesinde çocukların kitap sevgisinin arttığını söyledi. Koç, “Günümüzde çocuklar maalesef ellerinde telefon ve tabletler ile oynuyorlar sosyal ilişkileri bitti bu yüzden kitap okumak onlar için çok faydalı olacak, bu nedenle de Yunus Çelik’e çok teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.