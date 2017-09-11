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11 Eylül 2017 15:22

Kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahsı linç ettiler

Diyarbakır’da küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, olayı görenler tarafından linç edildi.

Kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahsı linç ettiler

11 Eylül 2017 15:22


Olay, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binadan ses duyan vatandaşlar, 39 yaşındaki C.S. isimli şahsın kız çocuğunu taciz ettiğini gördü. Binaya giren vatandaşlar C.S.’yi çıkararak, linç etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle vatandaşların elinden aldığı C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, zanlının bir hafta içinde ikinci kez bu girişimde bulunduğunu belirterek, bugün de bir kızı taciz ederken yakalandığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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