Kızılkaya: “AK Parti ülkeyi çağdaş ve müreffeh bir seviyeye çıkardı”

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakka ve halka hizmet edenlerin safında bulunmanın kendileri için geri dönülmez bir yolculuk olduğunu belirten Kızılkaya, “AK Parti hükümetleri döneminde, ülkemiz dev bir kalkınma hamlesi başlattı. Aziz vatanımız, bir uçtan diğer uca, yatırımlarla adeta çağ atladı. Bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın sık sık dile getirdiği gibi, ‘Bizim hikayemiz, milletimize olan aşkımızın hikayesidir’. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu yolculukta, geldiğimiz noktada, bütün vatandaşlarımızın hayır dualarını alarak, sorunların kalıcı ve köklü çözümlere kavuşma noktasında çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmekte. Davamız ve liderimiz Erdoğan’ın öncülüğünde, halka hizmet hareketinin birer neferi olarak, bütün olanaklarımızı seferber edip, ilçemizde yaşayan herkese ulaşmak, sorunlarıyla hem hal olmak ve hayır dualarını alabilmek için kollarımızı sıvamış durumdayız. Bismil İlçemiz, Diyarbakır İlimizin en büyük ilçelerinden biri konumunda. AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla yüzü gülen ilçemiz halkıyla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik ruhu içinde, mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Halka efendi değil hizmetkar olma bilinci ve şuuruyla hareket ettiklerini vurgulayan Kızılkaya, “Hep daha iyiyi ve güzeli hedefleyen bir anlayışla, el ele, gönül gönüle vererek, sorunları çözeceğiz. Malumunuz üzere Bismil ilçemiz mozaik bir ilçe konumunda olup, her kesimden insanımız mevcuttur. Bize düşen görev, mesai kavramı gözetmeksizin, ilçemizi ileriye taşıyacak, daha da gelişerek büyümesine vesile olacak projeleri gerçekleştirmek, insanlarımızın acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmak, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde hayata hazırlanabilmeleri için zemin hazırlamaktadır. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ve Milletvekili Genel Seçimlerinden zaferle ayrılarak, halkımıza hizmet noktasında çıtayı olabildiğince zirveye çıkarabilmek için, Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek, durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Liderimizin öncülüğünde, hizmet kervanımız, ülkemizi tarımdan sanayiye, ekonomiden, ulaşıma, hayatın her alanında makro projelerle buluşturmaya devam edecek. Ak davanın yılmaz savunucusu, bir dava adamı ve dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hayal bile edilemeyecek devasa projeleri birer birer gerçekleştirerek, insanlarımızın kalbinde hak ettiği yeri almıştır. Bu sevdadan ve bu kutlu yoldan dönüş yoktur. Hepimiz bu hizmet kervanının neferleri olarak, davamız ve liderimizle durmaksızın yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.