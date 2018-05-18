Kocaköy Gençlikspor 1. Amatör’de

Amatör Futbol Ligini Kocaköy Gençlikspor şampiyon olarak tamamladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Necati Yiğit öncülüğünde kurulan ve ilk yılında yer aldığı 2. Amatör Ligini şampiyon olarak tamamlayan Kocaköy Gençlikspor, gelecek sezon 1. Amatör Liginde mücadele edecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Necati Yiğit, Kocaköy Gençlikspor’un 1. Amatör Ligine yükselmeyi namağlup olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Yiğit, elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ve başarıda emeği geçen herkesi kutladığını kaydetti. Yiğit, “Dönem boyunca desteğini bizden esirgemeyen İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Yusuf Turhan’a yürekten teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımızı, antrenörümüzü ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarıların devamını diliyorum” dedi.