Kocaköy’de kanalizasyon ve içmesuyu şebekesi döşeniyor

İki farklı proje olarak hayata geçirilen çalışmaların toplam sözleşme bedelleri 4 milyon 95 bin TL.

Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerin daha sağlıklı altyapı hizmetine kavuşması amacıyla başlattığı projeleri hayata geçiriyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü Kulp, Çermik, Çınar ve Lice’nin Oyuklu Mahallesi’nde başlattığı büyük bütçeli altyapı çalışmaları devam ederken Kocaköy’de 4 milyon 95 bin TL bütçeli 17 km kanalizasyon ve 4 km içmesuyu şebekesi döşeme çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

17 km kanalizasyon şebekesi döşendi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Kocaköy’de de hem kanalizasyon hem de içmesuyu şebekesi hatlarının döşendiği iki ayrı altyapı projesi hayata geçiriliyor. Bütçesi DİSKİ Genel Müdürlüğü özkaynaklarıyla karşılanan “Kocaköy Kanalizasyon Şebekesi İkmal İnşaatı Yapımı” işi kapsamında 17 km kanalizasyon şebekesi döşendi. Döşeme çalışmaları tamamlanan projede 506 adet muayene bacası yapımına başlandı. 3 milyon 962 bin TL sözleşme bedeli olan projenin muayene bacalarının Mayıs ayında bitirilmesi hedefleniyor.

“Diyarbakır İli Merkez İlçeleri, Kırsal İlçe Merkezleri ve Mahallelerinde Kısmi İçme Suyu Tesisi İnşaatı Yapımı” projeleri kapsamında ise Kocaköy’de 4 km içmesuyu şebekesi döşeniyor. Kocaköy merkezde içmesuyu sorununu çözmeyi hedefleyen projenin sözleşme bedeli 133 bin TL. Projenin Mart ayında tamamlanması amaçlanıyor.