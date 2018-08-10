Kocaköy’e 2 milyon 475 bin liralık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ‘Hizmet Kalitesi’ ve ‘Tüketici Memnuniyeti’ yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu kez Kocaköy’de iletim hatlarını yer altına alarak, yeni nesil panolar ile elektrik dağıtım hizmeti verecek. Bu çalışmalar sırasında eski havai hatlar toplanarak, taşıyıcı direkler kaldırılacak. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri, yeraltı şebeke çalışmaları kapsamında 5 yeni beton köşk binası kurarken bu binalara 3.150 MVA gücünde trafo tesis edecek. Çalışmalar kapsamında ilçede 67 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosunun (ASOP) montajı yapılırken, 77 kilometre uzunluğunda alçak ve orta gerilim yeraltı kablosu döşenecek. Aynı çalışma sırasında 21 bin 100 metre alçak gerilim havai izole iletken montajı yapılacak. Bu çalışmalara paralel olarak ilçenin cadde ve sokaklarının aydınlatılması için orta refüjlere 470 adet aydınlatma direği dikilecek.

Kasım sonunda tamamlanıyor

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Kocaköy ilçesinde Haziran ayı başında fiili olarak çalışmalara başlandığını belirterek, Kasım ayı sonuna kadar yatırım çalışmasının sona ereceğini söyledi. Hedeflerinin tüm aboneleri gibi Kocaköy’de bulunan bin 407 abonelerine de eskisinden daha sağlıklı ve kesintisiz enerji vermek olduğunu kaydeden İl Müdürü Yaka, 6 ayda tamamlanacak olan söz konusu yatırımın parasal değerinin 2 milyon 475 bin lira olduğunu açıkladı.