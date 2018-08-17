Kolombiyalı futbolcularla resmi sözleşme imzalandı

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun makamında gerçekleşen imza törenine Çermikspor Kulüp Başkanı Kamil Şeker ve futbolcular katıldı. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Çermik’in tanıtımını en iyi şekilde yaparak, hedeflerinin Çermikspor’u şampiyon olarak BAL ligine çıkarmak olduğunu söyledi. Çermik’te İspanyolca bilen olmadığı için cep telefonu uygulamasıyla iletişim kurulan iki futbolcunun tercümanlığını, komşu ilçe Çüngüş’te bir okulda müdür yardımcılığı yapan Ahmet Bozkaplan’ın ücretsiz yapacağı belirtildi.

1’inci Amatör Lig’den Diyarbakır Süper Amatör Ligi’ne yükselen Çermikspor’a Kolombiya Premier A Ligi’nde mücadele eden Deportes Tolima takımında oynayan orta saha oyuncusu Luis Alberto ve Kolombiya Premier B Ligi’nde mücadele eden Cucuta Deportivo takımından stoper Diego Alejandro, transferleri Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun verdiği destekle gerçekleşti.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun transfer edilen 2 Kolombiyalı futbolcunun transfer ve alacakları yıllık ücretlerini karşılayacağı belirtildi. Çermikspor Kulüp Başkanı Kamil Şeker, "İlk olarak belirlediğimiz hedefimiz Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmektir. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapmaktan kaçınmayacağız. Çermikspor sadece ilçede yaşayanların değil, tüm Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin takımıdır. Belediye Başkanımız Şehmus Karamehmetoğlu’nun verdiği destekle transfer ettiğimiz iki Kolombiyalı futbolcu ile resmi sözleşme imzaladık" diye konuştu.