Kolpa söyledi, gençler kendinden geçti

Alışveriş merkezinin etkinlik alanına kurulan stant ve çevresini dolduran gençlerin ağırlıkta olduğu ziyaretçiler, grubun sahne almasıyla adeta coştu. Grubun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden ziyaretçiler, doya sıya eğlendi. Etkinlik sırasında alışveriş merkezinin ikinci ve üçüncü katlarının dolu olduğu görüldü. Konserden sonra imza ve fotoğraf çekme etkinliği yapıldı. İmza almak için birbirleriyle yarışan gençler, izdihama neden oldu.

“Bayıldık buraya, enerjisi çok güzeldi”

İlk defa Diyarbakır’a geldiklerini belirten Kolpa Grubu Solisti Barış Yurtçu, burayı çok sevdiklerini ve tekrar gelmek istediklerini ifade etti. Yurtçu, “Acayip güzel bir performans geçirdik. Çok güzel bir kitle vardı. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Bundan sonra hep gelmek istiyoruz. Bayıldık buraya, enerjisi çok güzeldi. Daha önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya birçok şehre gelmiştik ama Diyarbakır’a ilk kez geldik. Bundan sonra da gelmek istiyoruz. Umarım bu tarz etkinlikler artar. Sanatçıları, gençlerle, toplumla buluşturma faaliyetleri artar. Çünkü biz çok istiyoruz bu taraflara gelmeyi. Biraz İstanbul taraflarında yaşadığımız için Doğu’nun her yerine gitmeyi çok seviyoruz. Birçok sanatçı arkadaşımız var onlar da gitmek istiyorlar. Umarım Diyarbakır’da bunlar çok artar ve bol bol sürekli gidip geliriz. Gençler bizim temel kitlemizi oluşturuyor. Biz de çok seviyoruz onlarla buluşmayı. Onlara okullarında başarılar diliyoruz. Hayatlarında başarı dolu, eğlence dolu bir öğrenim hayatı diliyoruz. Umarım yakın zamanda onlarla tekrar görüşürüz. Diyarbakır’ı çok gezemedik fakat yemeklerini tatma fırsatını bulduk. Bayıldık zaten biz de Adanalı olduğumuz için biraz damak zevkimiz çok yakın buraya. Bir dahaki gelişimizde bol bol gezeceğiz” dedi.

“Çok heyecanlı, çok güzel”

Konsere kuzeniyle gelen ve konseri çok beğendiğini belirten Esra Tanış, “Kolpa konserine geldim. Çok güzeli çok heyecanlı, çok seviyorum Barış ağabeyi, Kolpa’yı da hepsini çok seviyorum” ifadelerinde bulundu.

Özellikle konser için geldiğini ve çok eğlendiğini söyleyen Fatma Tanış ise, “Konsere geldik, özellikle onun için geldik. Çok güzel harikaydı. Sürekli gelmesini istiyoruz ev geldiği için de teşekkür ediyoruz” diye onuştu.

Etkinlik sırasında alışveriş merkezi tarafından yapılan çekilişin kuraları da çekildi. Çekilişe giren bir vatandaş son model bir araba kazanırken, çok sayıda vatandaşa da çeşitli hediyeler verildi.