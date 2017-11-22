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22 Kasım 2017 14:02

Konuşarak sigara bıraktırıyorlar

Diyarbakır’da, zihinsel sigara bırakma programı kapsamında yetişkinlere yönelik seminer düzenlendi.

Konuşarak sigara bıraktırıyorlar

22 Kasım 2017 14:02


Leonardo da Vinci Eğitim, Sanat ve Kültür Derneği, sigarayı bırakmak isteyip çeşitli ilaçlar kullanan fakat sonuç alamayan vatandaşlar için bir seminer düzenledi. Neuro Anti Smoking Programming (Zihinsel Sigara Bırakma Programı) 1 günlük seminerin ardından 4 hafta sürecek olan eğitim programına yaklaşık 25 kişi katıldı.


Düzenledikleri program ile ilgili bilgi veren Leonardo Da Vinci Eğitim Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Tekin, yetişkinler için sigarayı bırakmaları adına bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tekin, “Geçmiş yıllarda sigarayı bırakmak isteyin çeşitli ilaçlara başvuran ve başarısız olan bireylere yönelik zihinsel sigara bırakma programı düzenledik. Yaklaşık 25 kişi katıldı. 4 hafta sürecek olan programın son haftasındayız. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bu şekilde sigarayı bırakmak hem kendileri için hem de yakınları için çok önemli. Etkinliğimize önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz” dedi.




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