KOSGEB'den ihracatı arttıracak destek

Diyarbakır'da bir aydınlatma firması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı stratejik ürün desteği ile yüzde 90 yerli üretime geçti. 3 yıl içerisinde yüzde 100 üretime geçmeyi planlayan firma yaklaşık 500 milyon liralık ithalatı olan ürünleri Türkiye'de üretip yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

KOSGEB, stratejik ürün desteği kapsamında ithalatı azaltıp ihracatı artıracak projelerle gelen her üreticiye 5 milyon liraya kadar destek sunuyor. Yıllık yaklaşık 500 milyon dolar civarında ithalatı yapılan LED ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi için Diyarbakır'dan başvuru yapan VRL LED Aydınlatma'nın sunduğu projeyi kabul eden KOSGEB, firmaya verdiği 3,7 milyon liralık destekle ithal edilen LED ürünlerinin ihraç edilmesine katkı sunacak. Destekle birlikte yüzde 90 yerli üretime geçen ve yurt dışından ilk siparişleri de alan firma 3 yıl içerisinde yüzde 100 yerli üretime geçmeyi hedefliyor. Firma yılda 3 milyon metre LED şerit ve 210 bin adet LED projektör üretecek. Firma sahibi Yusuf Vural, 30 yıldır elektrik sektöründe olduklarını belirterek, “Daha sonrasında LED üretimi ile ilgili bir çalışmamız oldu. Şuanda gelişim aşamasındayız. LED anlamında yaklaşık olarak 2 buçuk yıldır çalışmalarımız var. Biz de LED projektör, LED panel ürünleri, ampul ve sokak aydınlatma ürünleri yapılıyor. Ürün yelpazemiz geniş. Şimdiye kadar toplama şekliyle yapıyorduk. İthal ediyorduk. Parçalı bir şekilde getirip toplamayı yapıyorduk ama şimdi stratejik ürün desteği ile birlikte yaklaşık yüzde 90 oranında yerli üretime geçmiş olacağız. Şuanda projektörlerimiz, sokak armatürlerimiz ve diğer ürünlerimizin yüzde 90 oranında yerli üretime geçişi sağlamış bulunuyoruz. Bu ürünleri şuanda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok noktaya satıyoruz. İstanbul'a sattığımız ürünlerimiz de var. Ankara'ya, Türkiye'nin her tarafına şuanda vermekteyiz. Irak ve Dubai ile görüşmekteyiz. Dubai ile ilgili ilk siparişimizi de aldık. Stratejik ürün desteği ile birlikte 36 kişilik bir ekibimiz olacak. LED üretimi ile ilgili yapacağımız çalışmalardan sonra 3 yıl içerisinde yüzde 100'lük bir üretim kapasitesine geçeceğimize inanıyorum” dedi.

“5 milyon liranın yüzde 70'i hibe”

KOSGEB Diyarbakır Müdürü Hasan Solmaz da KOBİ'lere sunulan 5 milyon liralık desteğin yüzde 70'inin hibe, yüzde 30'unun da geri ödemeli faizsiz kredi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Firmamızın, bütçesi 4,7 milyon lira olan projesine 3,7 milyon liralık bir destek sunmuş olacağız. Bu destek sonucunda işletmemiz yılda 3 milyon metre LED şerit ve 210 bin adet LED projektör üretecek. Bu LED projektör ve LED şeridin LED hücreleri hariç hepsi kendi bünyesinde alınacak makinelerle ve yapılacak alt yapı iyileştirmeleri ile kendi bünyesinde üretmiş olacak. Yani üretilecek ürünlerin yerlilik oranı artmış olacak. Biz KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü olarak yaklaşık 500 milyon dolar civarında ithalatı yapılan bu ürünün ithalatının azaltılması ve ihracatımıza katkı sunması açısından firmamızı desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Stratejik ürün programının ikinci aşamasında yapılacak başvuru sürecinde de yine bu şekilde Diyarbakır'dan gelecek firmalarımıza her zaman yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum.”