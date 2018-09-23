Koşuşturmalardan yorulan vatandaşlar tarihi mekanlarda dinlendi

Diyarbakır’da okulların açılması sonrası koşuşturmalardan yorulan vatandaşlar, ilk hafta sonunu fırsat bulup tarihi mekanlarda dinlendi.
Diyarbakır'da okulların açılması sonrası koşuşturmalardan yorulan vatandaşlar, ilk hafta sonunu fırsat bulup tarihi mekanlarda dinlendi.
Diyarbakır'da okulların açılması sonucu koşuşturmalardan yorulan vatandaşlar, ilk hafta sonunu fırsat bularak Sur ilçesi tarihi mekanlarda dinlendi. Yoğunluk nedeniyle tarihi Hasan Paşa Hanı ve Sülüklü Han'da oturacak yer kalmadı. Çocuklar ise, son güneşli günlerin tadını süs havuzlarına girerek çıkardı.