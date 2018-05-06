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06 Mayıs 2018 11:26

Köy çocukları sinemayla buluştu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Yukarıharım Köyü İlkokulu öğrencileri Bismil Belediyesince düzenlenen uzay evi gösterisi ile sinemayla buluştu.

Köy çocukları sinemayla buluştu

06 Mayıs 2018 11:26


Bismil ilçesi Yukarıharım Köyü İlkokuluna taşımalı olarak gelen 300 öğrenci ilçe belediyesi öncülüğünde düzenlenen uzay evi gösterisiyle sinema ile tanıştı ve gökyüzünü tanıma fırsatı buldu. Kırsal kesimde yaşayan çocukların sinemadan mahrum kalmaması için gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi veren Yukarıharım Köyü İlkokulu Müdürü Serhat Yektaş, “Okulumuza yaklaşık 15 köyden taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz, rehber öğretmenimiz Bilal Dadak ile birlikte belediyemizden talepte bulundu. Belediyemiz de bunu memnuniyetle kabul etti. Bölgemizde kırsal kesimde yaşayan çocuklarımız sinema etkinliğinden mahrum kalmaktadır. Belki de bugün birçok öğrencimiz ilk defa sinema ile tanıştı. Öğrencilerimizin bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Gösteriyi izlerken mutlulukları yüzlerine yansıyordu. Bu faaliyeti gerçekleştirmemize imkan veren Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.




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