Koyunları birer birer telef oluyor

Koyunlardan alınan numuneler Elazığ’a gönderildi.

Eğil ilçesine bağlı Oyalı köyünde en son yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir fabrikanın yakınında otlatılmaya götürülen hayvanlar birer birer telef oluyor. Dünden beri 60’dan fazla koyunu telef olan ve yaklaşık 200 koyunu bulunan Nusret Karakaş, hayvanların buğday fabrikası yakınında otladıktan sonra bu hale geldiğini belirterek, “Kardeşim hayvanları otlatmaya götürdü. Orada buğday fabrikası var. Orada tohum falan yapıyorlar. Hayvanlarda orada otlamış. 37 tane hayvanı toprağa gömdük. Hastalarla birlikte 60 tane oldu. Yetkililer de geldi. Gerekli incelemeleri yaptı. Veteriner arkadaş da geldi aşı yapıyor. Birçoğu ölmek üzere. Fabrika sahibi ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Zehirlenme olup olmadığı ile ilgili Elazığ’dan gelecek numuneleri bekliyoruz” dedi.

“Net bir şey söylememiz mümkün değil”

Eğil Veteriner Kliniğinden Veteriner Hekim Metin Durmaz, koyun sahibinin verdiği bilgi doğrultusunda akut bir zehirlenme olduğu kanaatine vardıklarını ama net bir şey söylemelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Elazığ’a gönderilen numunelerin patoloji sonucunu bekleyip ona göre bir karar verebiliriz. Şarbonla ilgili klinik belirtiler bulunmamaktadır” diye konuştu.