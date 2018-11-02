Kreş açılışında buruk sevinç yaşandı

Diyarbakır'da okul öncesi eğitim dostu olarak bilinen Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kreşin, buruk bir sevinçle açılışı gerçekleşti.

Valiler kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atanan Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 'Hızır' projesinden biri olan ‘Okul öncesi eğitim' adı altında yapılan kreş açılışı gerçekleşti. Kreşin açılışını Tokat Valisi olarak görevine başlayan Ozan Balcı'nın açmaması buruk bir sevinç yaşattı.

15 ve 20 kişilik özel sınıflardan oluşan tam günlük kreş 2 adet 3 yaş, 2 adet 4 yaş ve 2 adette 5 yaş olarak tasarlandı. İçerisinde 6 derslik, 2 adet uyku odası, 1 yemekhane, 1 adet teras oyun parkuru ve 1 adet dış oyun grubu bulunan, 120 öğrenci kapasiteli kreş yapılan açılışla hizmete başladı. Açılışa Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik açılışın buruk bir sevinçle geçtiğini belirterek Ozan Balcı'nın gidişi Kayapınar İlçesi olarak bir kayıp, Tokat ili için bir kazanç olduğunu belirtti. Çelik, “Kayapınar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla çalışmalarımız ve projelerimiz, insana, eğitime, fakire, kültüre ve sanata dost belediye olarak tanımlıyorduk. Kendisi çocukları çok severdi. Kayapınar'da büyük bir eksiklik olarak gördüğü okul öncesi eğitim ve kreş açığını fark etti. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 8 tane anaokulumuz var Kayapınar'da, ama genç ve çocuk nüfusu yoğun olduğu yer olduğundan dolayı çok yetersizdi. Kayapınar Belediyesi olarak 6 tane 8 derslik okul öncesi eğitim kurumu yaptık. Bunlardan bir tanesini belediyemize tuttuk kreş yaptık, diğer 5 tanesini Milli Eğitim'e devrettik. Milli Eğitim anaokulu olarak kullandı, ama biz kreş yaptık. Çünkü 2,3,4 yaşlar ve tam gün kalma anaokullarında olmuyor ama biz kreş yaparak vatandaşlarımıza avantaj sağladık. Gün boyu eğitim, öğle uykusu ve 3 öğün yemek veriyoruz buda velilere cazip geliyor” dedi.

“Kayapınar için kayıp Tokat için büyük bir kazanç”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Tokat'ta gitmesinin Kayapınar halkını üzdüğünü aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, “Gönül isterdi, bu açılışı Kaymakam Ozan Balcı'yla yapmak ama kendisi bugün Tokat'ta valilik görevine başladı. Üzerimizde çok iz bıraktı, aynı zamanda bize bir öğretmen, ağabey ve bir babaydı. Çok şefkatli ve cana yakın, fakiri seven büyük kitlenin beğenisini alan ve sevgisini kazanan bir insan olarak buradan ayrıldı” diye konuştu.