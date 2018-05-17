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17 Mayıs 2018 16:56

“Kudüs, Filistin’in başkentidir”

Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı olan Özkan Yıldırım, Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Kudüs, Filistin’in başkentidir”

17 Mayıs 2018 16:56

Filistinlilere yönelik katliamı kınayan Yıldırım, dünyanın bu işgale dur demesi gerektiğini söyledi.


Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım, ABD’nin Tel aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin 59 Filistinliyi katletmesine tepki gösterdi. ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliğini, tüm tepkilere rağmen Tel aviv’den Kudüs’e taşımasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Buna tepki gösteren Filistinlileri İsrail askerleri, Gazze sınırında gerçek silahlarla vurdu. İsrail’in, Amerika’yı arkasına alıp, masum sivilleri, kadın, çocuk ayrımı yapmadan, orantısız güç kullanarak vurması bir katliamdır, terördür. Bu zulmü, vahşeti şiddetle kınıyorum. Masum ve savunmasız Filistin halkına yönelik yapılan kanlı saldırılar, İsrail ve ABD’nin, kirli, karanlık yüzlerini tekrar bize göstermiştir. Hepsinden öte özgürlük çığırtkanlıkları yapan onca dünya devletinin bu vahşete kayıtsız kalması ise bu olaydan daha vahimdir. Haykırmak istiyorum ki Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Tüm dünya bu işgale artık dur demeli” dedi.




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