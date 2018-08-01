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01 Ağustos 2018 12:38

Kulp Adliyesi savcı ve hakimlerine veda yemeği

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde görev yapan ve tayinleri çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği düzenlendi.

Kulp Adliyesi savcı ve hakimlerine veda yemeği

01 Ağustos 2018 12:38


Kulp’ta görevli olan ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile tayinleri çıkan savcı ve hakimler için Kulp adliyesi çalışanlarınca veda yemeği verildi. Hakimler, savcılar ve adliye çalışanlarının katıldığı yemekte tayinleri çıkan savcı ve hakimler Kulp’ta görev yapmanın mutluluğu ile ayrıldıklarını ve Kulp’u ikinci bir memleketleri kabul ettiklerini ifade etti.


Meslektaşlarını uğurlayan Savcı İsmail Canakay, yemekte yaptığı konuşmada, “Kulp halkı da ,Kup Adliyesi personeli de savcı ve hakim arkadaşlarımızın Kulp’taki görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalardan son derece memnundur, çünkü öyle geri dönüşler alındığını ben bizzat kendim biliyorum. Kulp insanının kalbinde çok iyi bir yer edindiler. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Tayinleri çıkan savcı ve hakimlere protokol tarafından plaketlerin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.




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