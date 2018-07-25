Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 16:25

Kulp asfalt çalışması tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı yol programı kapsamında Kulp İlçesine bağlı kırsal mahallelere ait 69 kilometre yolun asfaltlanma çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Kulp asfalt çalışması tamamlandı

25 Temmuz 2018 16:25


Kulp Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, kalıcı ve daha sağlıklı bir ulaşım için gece gündüz çalıştıklarına belirterek, “İlçemizin sarp ve dağlık bir bölgede olması nedeniyle mevcut yolların kış aylarında ulaşım noktasında vatandaşımıza sıkıntı yaşattığını, bizler de bu yaşanan sıkıntının kalıcı bir şekilde çözümlenebilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine taleplerimizi ilettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu talebimizi geciktirmeden projelendirip çalışmalara başladı. İlçemize bağlı farklı mahallelerde başlatılan 69 kilometre asfaltlanma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ilçemize yapılacak olan 2018 yol programı kapsamında, ilçe merkezine ait yollara 13 kilometre hazır asfalt,12 kırsal mahalleye ait yollarda 50,2 kilometre 1. kat, 71,3 kilometre 2. kat asfalt, 20 kilometre beton yol ve 74 km stabilize yolun ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Bu çalışmalarından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumali Attila’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç