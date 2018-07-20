Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 14:37

Kulp Belediyesi, şehit kabrini mermer taşlarıyla yeniledi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi, 1996 yılında şehit olan güvenlik korucusu Resul Çelik’e ait mezarın bakım onarımını tamamladı.

Kulp Belediyesi, şehit kabrini mermer taşlarıyla yeniledi

20 Temmuz 2018 14:37

Mevcut mezarlık mermer taşlarla yenilenerek şehit kabrinin başına Türk bayrağı dikildi.


Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, ilçede çeşitli tarihlerde şehit olan asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlara ait mezarlıkları ziyareti esnasında, 1996 yılında Bayır Karakoluna giderken hain pusuya düşürülüp şehit edilen güvenlik korucularından Resul Çelik’e ait mezarın bakım-onarıma ihtiyacı olduğunu, herhangi bir yazının olmadığını ve Türk bayrağının eksik olduğunu fark etmesi üzerine derhal yapılması için talimat verdi. Başkan Dülgeroğlu’nun talimatı üzerine ivedi bir şekilde çalışmalara başlanarak şehit mezarındaki çalışmalar tamamlandı. Başkan Dülgeroğlu, “Vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin bütün hatıralarına sahip çıkmak önceliğimizdir. Kulp ilçesinde bulunan 4 şehitliğin yeniden dizayn edilmesi için hazırladığımız projeyi ihale ettik. 600 bin liraya ihale edilen projemizin çalışmalarına başlayarak çok kısa zamanda tamamlanacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç