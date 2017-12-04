Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 10:28

Kulp Belediyesi yatılı Kur’an Kursu’na spor sahaları yapacak

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi, ilçeye bağlı Konuklu mahallesinde bulunan Erkek Yatılı Kur’an Kursu için projelendirip 200 bin TL’ye ihale edilen halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının yapım çalışmaları devam ediyor.

Kulp Belediyesi yatılı Kur’an Kursu’na spor sahaları yapacak

04 Aralık 2017 10:28


Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, “200 bin TL’ye ihale ettiğimiz projede 450 metrekare alana sahip halı saha, 242 metrekare alana sahip basketbol ve voleybol sahaları, saha etrafına yürüyüş yolu ile 100 kişilik oturma tribünü yer almaktadır. Konuklu Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda eğitim gören çocuklarımızın sportif faaliyetlerini yapabilecekleri bir alana sahip olmaları için böyle bir proje gerçekleştirdik. Çalışmaları devam eden bu projemizi 10 gün içinde tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Projenin hayata girmesiyle çocuklarımızın hem hoşça vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlerini gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    15°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç