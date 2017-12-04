Kulp Belediyesi yatılı Kur’an Kursu’na spor sahaları yapacak

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, “200 bin TL’ye ihale ettiğimiz projede 450 metrekare alana sahip halı saha, 242 metrekare alana sahip basketbol ve voleybol sahaları, saha etrafına yürüyüş yolu ile 100 kişilik oturma tribünü yer almaktadır. Konuklu Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda eğitim gören çocuklarımızın sportif faaliyetlerini yapabilecekleri bir alana sahip olmaları için böyle bir proje gerçekleştirdik. Çalışmaları devam eden bu projemizi 10 gün içinde tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Projenin hayata girmesiyle çocuklarımızın hem hoşça vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlerini gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.