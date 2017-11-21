Kulp belediyesinden yol göçüklerine karşı kalıcı çözüm

Kulp Belediyesince Yenimahalle Diyarbakır Caddesinde oluşan yol göçüklerine kalıcı bir çözüm olabilmesi için ihale ettiği fore kazık uygulama çalışmaları başladı. Kulp ilçesinin fiziki yapı itibari ile sürekli tekrarlanan göçüğün kalıcı bir şekilde çözüme kavuşabilmesi için 11 metre derinliğe sahip 60 adet fore kazık uygulama çalışmalarını başlattığını dile getiren Kulp Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu “Diyarbakır caddesinde oluşan göçük uzun yıllardan beri sürekli oluşan bir göçüktür. Bugüne kadar kalıcı bir çözüm düşünülerek herhangi bir çalışma yapılmamıştır maalesef. Yol kenarında bulunan yapıların, seyir halindeki araçların, yürüyen vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve ulaşım da herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına kalıcı bir proje üretip çalışmalara başladık. Çok kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayıp oluşabilecek bütün risklerin önüne geçeceğiz. Bu caddemiz çalışmalarımızdan sonra daha güvenli ve daha sağlıklı bir ulaşıma hizmet edecek” dedi.