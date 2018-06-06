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06 Haziran 2018 13:22

Kulp Kızılay şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım etti

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Kulp Şubesi Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Kulp Kızılay şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım etti

06 Haziran 2018 13:22


Şube Başkanı Tahsin Zengin, Ramazan ayı nedeniyle Kulp ilçesi ve köylerinde ikamet eden ailelerden yardıma muhtaç olanlar tespit edilerek gerekli yardımların yapıldığını söyledi. Zengin, yaptıkları çalışmalarda ilçe köylerindeki Yatılı Kuran Kursunda eğitim gören öğrencilere ve 200 aileye kavurma, 200 aileye de gıda paketlerinden oluşan yardımlarımızı dağıttık ayrıca 3 bin kişiye de kıyafet yardımı yaptık. Yaptığımız yardımlarda ailelerin adreslerine giderek yaşam şartlarını tespit ediyoruz, Şubemize bağlı arkadaşlarımız incelemelerini yapıyor ve durumlarını kayıt altına alıyoruz. Yapılacak yardımları da bu çerçeve de yapıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda aileye yardımında bulunduk. Türk Kızılayı Kulp Şubesi olarak Kulplu hemşerilerimin de yardımlarını bekliyorum. Şuana kadar yapmış olduğumuz yardımlar yönetim kurulu üyelerimiz ve genel merkezimiz tarafından yapılmaktadır, ilçemizde durumları çok iyi olan hemşerilerimiz vardır ancak durumları çok iyi olmasına rağmen maalesef duyarsızdırlar, umarım ilçemizde ikamet eden yardıma muhtaç insanlarımıza bundan sonra duyarlı olurlar ve insanımıza yardım ellerini uzatırlar. Kulp’ta gerçekten muhtaç durumda olan çok sayıda ailemiz var. Bu ailelerimize Kulp halkı olarak elimizden geldiğince sahip çıkacağımıza inanıyorum. Kızılay Kulp Şubesi olarak doğru kişilere doğru yardımların yapılması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğimiz gibi durumları iyi olan siz hemşerilerimizin yardımlarını da bekliyoruz” dedi.




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