Kulp Milli Eğitim Müdürlüğünden sıkı denetim

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesindeki tüm okul ve kurumlar ile öğrenci taşımacılığı yapan firmalara ait servis araçları ile yemek fabrikaları denetlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İlçe Koordinatörü Süleyman Arcan, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla iş sağlığı ve güvenliği en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bu yöndeki eğitim çalışmalarının yanı sıra denetimler de arttırıldı” dedi.

Kulp Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ise, “Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen denetimlerin özellikle okulların açılmasıyla öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını ve şoförlerini denetlemek, yemek fabrikası, okul yemekhaneleri ve kantinlerin hijyene uyup uymadıklarını tespit etmektir. Çalışanların iş sırasında kişisel koruyucu kullanıp kullanmadıklarını denetliyoruz. Kurum olarak hedefimiz, öğrencilerimize en kaliteli hizmeti verirken çalışanlarının da en sağlıklı koşullarda çalışması ”diye konuştu.