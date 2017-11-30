Kulp Otogarı’nda çalışmalar başladı

Bismil Otogarı’nda inşa çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp Otogarı’nda da çalışmalara başladı. Toplam bin 594 metre kare alan üzerine inşa edilecek olan Kulp Otogarı’nın 594 metrekaresi kapalı alandan bin metrekaresi ise açık sert zeminden oluşacak. 1 milyon 478 bin TL ihale bedeliyle Kulp-Diyarbakır yolu üzerinde yapılacak otogar 2018 Ağustos’ta tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Yer temini yapılarak inşaat, (kanalizasyon, elektrik, su ve internet vb) altyapı ve kazı çalışmalarının başladığı Kulp Otogarı yapısı 1 kattan oluşacak.

Terminalin 594 metrekarelik kapalı alanında, bilet satış ofisleri, 3 adet dinlenme odası, 1 adet yönetim odası, büfe, mescit, su deposu, teknik oda, WC ve engelli WC yer alacak. Bin metrekarelik açık ve sert zeminde ise 8 araçlık peron, 7 araçlık otopark ve 2 otobüs durağı bulunacak.