İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'a yeni alternatif yol çalışması

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi merkez Yeni Mahallesi ile Turgut Özal Mahallesi arasındaki ulaşımı rahatlatabilmek için yeni bir yol projesinin çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi merkez Yeni Mahallesi ile Turgut Özal Mahallesi arasındaki ulaşımı rahatlatabilmek için yeni bir yol projesinin çalışmalarına başladı.


Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu “Bu yol projesi tamamlandığında 7,5 metre genişliğinde tek yönlü olarak trafiğe açılacak. Bu yolun alt yapı çalışmalarını çok kısa sürede tamamlayıp çok yakında ilçemizde başlayacak hazır asfalt programı kapsamında tamamlayıp ulaşıma açacağız. İlçe trafiğinin daha sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak, iki mahalle arasındaki mesafeyi çok kısaltacak bu yol projesinin bir an önce hayat bulması için bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.


Öte yandan, çalışmaları devam eden yolun trafiğe açılmasıyla Kulp'ta yaşayan vatandaşlara ve sürücülere büyük bir kolaylık sağlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.