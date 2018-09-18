Kulp'a yeni alternatif yol çalışması

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi merkez Yeni Mahallesi ile Turgut Özal Mahallesi arasındaki ulaşımı rahatlatabilmek için yeni bir yol projesinin çalışmalarına başladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu “Bu yol projesi tamamlandığında 7,5 metre genişliğinde tek yönlü olarak trafiğe açılacak. Bu yolun alt yapı çalışmalarını çok kısa sürede tamamlayıp çok yakında ilçemizde başlayacak hazır asfalt programı kapsamında tamamlayıp ulaşıma açacağız. İlçe trafiğinin daha sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak, iki mahalle arasındaki mesafeyi çok kısaltacak bu yol projesinin bir an önce hayat bulması için bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Öte yandan, çalışmaları devam eden yolun trafiğe açılmasıyla Kulp'ta yaşayan vatandaşlara ve sürücülere büyük bir kolaylık sağlayacak.