Kulplu genç çiftçi ilk hasadını yaptı

Kulp Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne, 2017 yılında sunmuş olduğu projenin kabul edilmesinin ardından ikamet ettiği Ayhan köyünde 80 metre karelik alan üzerinde 4 paket ipekböceği kapasiteli besleme evi yapılmasının ardında ev hanımıyken “Genç Çiftçi Hibe Projesi” ile hayalini gerçekleştiren Hanife Güneş yılın ilk hasadında 161 kilo yaş koza elde ederek aile bütçesine 8 bin 855 TL katkı sağladı.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ayhan Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Güneş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki “Genç Çiftçi Hibe Projesi” ile hayallerini gerçekleştiğini söyledi. Güneş, “Daha öncelleri ilkel şartlarda yıllık 2 paket ipekböceği yetiştiriciliği yaparak koza üretimi yapıyorduk. Hem çok zahmetliydi hem de istediğimiz verimi alamıyorduk. Bu sebeple aileme katkı sunmak için böyle bir girişimde bulundum. Projemin kabul olmasıyla hayallerim gerçekleşti. Bu kozalarımı satarak aile geçimime katkıda bulunacağım için çok mutluyum ve başarılı olacağıma inanıyorum, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı memurlar sürekli bize yardımcı oldular Allah onlardan razı olsun, böyle bir imkanı bize sunan devletimize Allah zeval vermesin” dedi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Güreş ise, “İlçenin birçok köyünde dut ağaçlarının olması ve koza üretimine elverişli olması sonucu biz her zaman köylülerimize koza üretimi konusunda faydalı bilgiler aktarmaktayız. Ayhan köyümüzde Hanife Güneş adlı genç çiftçimizde yapmış olduğu müracaatlar sonucunda projesinin kabul edilmesiyle hızlı bir şekilde İpekböceği ve koza üretimi için 80 metre karelik alan üzerinde 4 paket ipekböceği kapasiteli besleme evi yaparak teslim ettik. Bu sene bu genç Çiftçimiz 161 kilo ürün elde ederek aile bütçesine 8 bin 855 TL gelir sağladı” diye konuştu.