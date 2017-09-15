Kulp’ta 100 çocuğa spor kıyafeti dağıtıldı

Kulp ilçesinde ilk defa belediye tarafında düzenlenen yaz spor okuluna 100 öğrenci kayıt oldu. Yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencilere Kulp Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu tarafından spor malzemesi hediye edildi. Okulu ziyaret eden Dülgeroğlu, “Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kişisel gelişim ve eğitim de başarıya ulaşmaları ve yeteneklerinin keşfedilebilmesi için açmış olduğumuz ücretsiz yaz okulunun dışında başka kursların açılması için çalışmalarımız tamamlanmak üzere olup çok kısa sürede hayata geçireceğiz ”dedi.