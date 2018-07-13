Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 12:25

Kulp’ta 109 ünite kan toplandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası çerçevesinde 109 ünite kan toplandı.

Kulp’ta 109 ünite kan toplandı

13 Temmuz 2018 12:25


Kulp Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesince, “Sen de ona umut ol” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Yeni Mahalle’de bulunan Hükümet Konağı önünde kan bağış merkezi oluşturuldu. Kampanya çerçevesinde 109 ünite kan toplandı. Kızılay Şube Başkanı Tahsin Zengin, kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Zengin, “Şimdiye kadar 109 kişi kan bağışında bulundu. Katılım sağlayan değerli halkımıza, destek veren bütün kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Bundan sonra düzenlenecek tüm kampanyaların da bugün olduğu gibi kurumlar ve halkımızla işbirliği içerisinde verimli geçmesini diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç