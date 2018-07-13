Kulp’ta 109 ünite kan toplandı

Kulp Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesince, “Sen de ona umut ol” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Yeni Mahalle’de bulunan Hükümet Konağı önünde kan bağış merkezi oluşturuldu. Kampanya çerçevesinde 109 ünite kan toplandı. Kızılay Şube Başkanı Tahsin Zengin, kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Zengin, “Şimdiye kadar 109 kişi kan bağışında bulundu. Katılım sağlayan değerli halkımıza, destek veren bütün kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Bundan sonra düzenlenecek tüm kampanyaların da bugün olduğu gibi kurumlar ve halkımızla işbirliği içerisinde verimli geçmesini diliyorum” dedi.