Kulp’ta, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinliği

Yeni Mahalle, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi ünündeki cadde de düzenlenen etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, ilçe protokolü, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve onlarca vatandaş katıldı. Program İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Dülgeroğlu, ”Tabi bu alçaklığı yaparken yine aziz milletin çoluk, çocuğun rızkından keserek ödediği vergilerle alınan silahları, tankları, topları, tüfeklerini kullanarak, asker, polis, yaşlı, kadın, genç demeden başta milletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız ve onun ailesi olmak üzere bütün milletimizin canına kastettiler. Bu hain darbe girişimi sırasında masum 249 insanımızı şehit ettiler, 2000’in üzerinde insanımızı da yaraladılar. Ancak, bu hainliği, bu alçaklığı, bu kalleşliği planlayanların ve onların arkalarında durup onlara bu aklı veren dış uzantılarının hesaba katmadıkları bir şey vardı, oda şu idi, tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet diyen, vatanına, milletine, devletine, bayrağına, sadakatle bağlı olan, demokrasiye inanan, Cumhurbaşkanımıza güvenen, göğsü imanla dolu, yeri geldiği zaman milletimizin mukaddes değerleri uğruna gözünü kırpmadan canını vermeye hazır bu millet, evet bu büyük milleti hesaba katmadılar. İşte bu büyük millet, göğsü imanla dolu, liderine güvenen demokrasiye inanan bu büyük millet Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa indi, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdı. Tankların, topların, uçakların, mermilerin üzerine yürüdü, şehit oldu, gazi oldu, ama o asker görünümlü teröristlere, alçaklara, hainlere boyun eğmedi. Değerli kardeşlerim Rabbim milletimize aynı acıları bir daha yaşatmasın, milletimizin birliğini, dirliğini daim eylesin, terör örgütlerine ve onun uzantılarına fırsat vermesin. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar ihsan etsin, bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı arz ederim" dedi.

Etkinlik, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, sinevizyon gösterimi, İlçe Müftüsü Abdulsamet Şen’in duasıyla devam ederken, Kulp’ta ki tüm camilerde, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla sela sesleri yükseldi. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde, tıpkı 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde olduğu gibi tüm camilerden sela okundu. Etkinlik camilerde okunan selanın ardından sona erdi.