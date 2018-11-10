Kulp'ta Atatürk'ü anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde anıldı.

Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla Kulp Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu tarafında anıta çelenk sunumu ile başlayan törende Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi Kulp'ta da hayat durdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. İlçedeki anma töreni Saat 9.30'da Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok amaçlı Konferans salonunda devam etti.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında ilçe genelinde öğrenciler arasında yapılan resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu tarafından çeşitli ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.