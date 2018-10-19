İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta ‘Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti' semineri

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde öğrenciler için, “Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti” konulu seminer düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğrenciler için, “Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti” konulu seminer düzenlendi.


Kulp'ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik, “Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti” konulu seminer düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde Dr. Celal Ayral tarafından öğrencilere, diyabet hastalığının belirtileri, erken tanının önemi ve benzeri konularda bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.