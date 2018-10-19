Kulp'ta ‘Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti' semineri

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğrenciler için, “Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti” konulu seminer düzenlendi.

Kulp'ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik, “Çocukluk ve Ergenlik Çağı Diyabeti” konulu seminer düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde Dr. Celal Ayral tarafından öğrencilere, diyabet hastalığının belirtileri, erken tanının önemi ve benzeri konularda bilgi verildi.