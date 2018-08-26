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26 Ağustos 2018 16:01

Kulp’ta çöp yangını paniğe neden oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde çöp alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kulp’ta çöp yangını paniğe neden oldu

26 Ağustos 2018 16:01


Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kulp Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşarken mahalleli yangının evlerine sıçramasından endişe duyarak panik yaşadı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.




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