Kulp’ta enstrüman kurslarına yoğun ilgi

Kulp’ta, İlçe Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezince, belediyeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ücretsiz enstrüman kursu yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilçe gençleri, piyano, keman, gitar ve bağlama kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Piyano dersleri veren Müzik Öğretmeni Emel Zaim, “Müzikle uğraşmak her çocuğu olumlu yönde etkiler. Kişisel ve sosyal becerilerini daha da geliştirebilmek adına ilköğretim çağında olan çocuklarımızı piyano eğitimi almaya teşvik ettik. Bu sayede dil, hafıza ve sayısal becerilerin daha da geliştiği, rutinin dışında müzikal bir edinim kazandırmış olduk. Solfej ve kulak eğitimi ile başladığımız bu piyano eğitimi sürecinde, öğrencilerimiz gelişen özgüvenleriyle tüm ezgilere sihirli parmaklarıyla eşlik edebilecek ve içlerindeki yeteneği günden güne besleyerek büyütecekler” dedi.

Bağlama derslerini veren Serkan Avlar, “Ülkemizin kültürünü yansıtan önemli enstrümanlardan biride kuşkusuz ki bağlamadır. Çocuklarımıza bu enstrümanı sevdirmek ve müzikle aralarında ki bağı güçlendirmek için açtığımız bağlama kursumuzda öğrencilerimizle birlikte çok güzel zamanlar geçiriyoruz” diye konuştu.

Gitar dersi veren Güray Yanık ise, “Çocuklarımızın sanatla buluşması adına açtığımız kursumuzda hem nota eğitimini hem de gitar çalabilme eğitimini veriyoruz. Müziğin insana katacağı olumlulukların çocuklarımızın hayatında büyük bir payı olsun diye öğrencilerimizle bire bir ilgileniyoruz” ifadelerinde bulundu.