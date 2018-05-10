Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 15:56

Kulp’ta enstrüman kurslarına yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor.

Kulp’ta enstrüman kurslarına yoğun ilgi

10 Mayıs 2018 15:56


Kulp’ta, İlçe Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezince, belediyeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ücretsiz enstrüman kursu yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilçe gençleri, piyano, keman, gitar ve bağlama kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Piyano dersleri veren Müzik Öğretmeni Emel Zaim, “Müzikle uğraşmak her çocuğu olumlu yönde etkiler. Kişisel ve sosyal becerilerini daha da geliştirebilmek adına ilköğretim çağında olan çocuklarımızı piyano eğitimi almaya teşvik ettik. Bu sayede dil, hafıza ve sayısal becerilerin daha da geliştiği, rutinin dışında müzikal bir edinim kazandırmış olduk. Solfej ve kulak eğitimi ile başladığımız bu piyano eğitimi sürecinde, öğrencilerimiz gelişen özgüvenleriyle tüm ezgilere sihirli parmaklarıyla eşlik edebilecek ve içlerindeki yeteneği günden güne besleyerek büyütecekler” dedi.


Bağlama derslerini veren Serkan Avlar, “Ülkemizin kültürünü yansıtan önemli enstrümanlardan biride kuşkusuz ki bağlamadır. Çocuklarımıza bu enstrümanı sevdirmek ve müzikle aralarında ki bağı güçlendirmek için açtığımız bağlama kursumuzda öğrencilerimizle birlikte çok güzel zamanlar geçiriyoruz” diye konuştu.


Gitar dersi veren Güray Yanık ise, “Çocuklarımızın sanatla buluşması adına açtığımız kursumuzda hem nota eğitimini hem de gitar çalabilme eğitimini veriyoruz. Müziğin insana katacağı olumlulukların çocuklarımızın hayatında büyük bir payı olsun diye öğrencilerimizle bire bir ilgileniyoruz” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
19
°
C
  • Cuma
    19°C
  • Cumartesi
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç