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Kulp'ta hazır asfalt çalışmalarına başlandı

Diyarbakır’ın kulp ilçesinde ulaşım sorununu kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla asfalt çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır'ın kulp ilçesinde ulaşım sorununu kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla asfalt çalışmalarına başlandı.


Merkez yeni mahallesi Diyarbakır caddesinde başlanan yol çalışmalarını inceleyen Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, “İlçemizde taahhüt ettiğimiz hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin 30 yıllık altyapı sorununu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturduk. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hazır asfalt çalışmalarına başladık. Hazır asfalt çalışmalarımız kapsamında 7,5 kilometre uzunluğunda,12 metre genişliğinde toplam 90 bin metrekare yol yapılacak. Bu çalışmalar inşaat çalışmaları olduğundan dolayı zaman zaman ulaşım sıkıntıları yaşanabilir. Bu konuda vatandaşlarımızın her zamanki gibi gösterdikleri sağduyuyu tekrardan göstereceklerine inanıyorum. Hizmetlerimizle ilçemizi daha yaşanılabilir bir merkeze dönüştürme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

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