Kulp’ta hindi çiftliği kuruldu

Kulp ilçesine bağlı Akbulak köyünde ikamet eden Aydın Yatçı, “Genç Çiftçi” projesi çerçevesinde 80 metrekarelik alanda hindi çiftliği kurdu. 400 hindiyle çiftlik kuran Yatçı, devletin vermiş olduğu hibeler sayesinde Kulp’ta ilk hindi çiftliğini kurduğunu belirtti. Hindilerin periyodik bakımlarının aylık olarak hem kendileri hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen veteriner hekimler tarafından yapıldığını anlatan Yatçı, “Aylık olarak iğneleri ve ilaçları var bunları belli aralıklarla veriyoruz. Bazen çok nadirde olsa hasta oldukları zaman hemen müdahalede bulunuyoruz ki diğer hindilere bulaşmasın. İlk etapta hibe olarak 400 tane hindi aldık. Altı aylık bakımın ardında bir kısmını sattık ve yaklaşık olarak 17 bin TL kar elde ettik. Hindi sayısını en az bine çıkarmayı düşünüyorum” dedi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Güreş, “Genç Çiftçi” projesi kapsamında kendilerine müracaat eden çiftçilerden Aydın Yatçı’nın projesinin kabul edilmesi ardından kendisine yardımcı olduklarını belirterek, “Devletin hibe etmiş olduğu 80 metrekarelik alan üzerinde işe başlayan genç çiftçimizin daha kaliteli ve karlı ürün elde etmesi çaba sarf ettik ve genç çiftçimiz ilk hasadını elde ederek 17 bin TL civarında kar elde etti, umarım işleri daha iyi olur ve diğer çiftçilerimize de örnek çiftçi olur” diye konuştu.